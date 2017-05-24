بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ... فيما يلى نص البرقية : -

“بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم أتشرف وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى أن يُعيد المولى عز وجل عليكم هذا الشهر المبارك أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وإزدهار..ونحن نستقبل موسم يتجلى فيه رب العالمين علينا بنفحاته العطرة تجيش فى الأنفس فتسمو بها وتعليها وفى الأبدان فتطهرها وتزكيها، نستلهم منه معان سامية وقيما نبيلة لتكون حافزاً لمزيد من البذل والعمل الجاد فى سبيل رفعة ورخاء وطننا الغالى وأمنه وإستقراره”.

“حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم.. وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.... وكل عام وسيادتكم بخير”.