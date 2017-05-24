يستعد مسرح الطليعة لاستقبال العرض الغنائي الدرامي “كأنك تراه” بدءا من يوم 6 رمضان وهو من إخراج ماهر محمود، وتأليف نسمة سمير.

“كأنك تراه”، يناقش قضايا مجتمعية معاصرة مع طرح نماذج حياتية وربطها بالماضي وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام.

العرض بطولة محمد يونس وعلاء النقيب وسامح فكري ومصطفى سامي وأمنية حسن وسلمى هشام ووليد الزرقاني والطفلة إنجي إيهاب، بمشاركة كورال من المواهب الطربية التي تقف على المسرح لأول مرة، الموسيقى والألحان لمحمد عزت، وديكور وأزياء نهى نبيل، مساعد إخراج بسنت علي، مخرج منفذ وليد الزرقاني ومحسن ميرغني، وإخراج ماهر محمود.