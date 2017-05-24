أصدرت إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة في الشارقة خمسة إصدارات جديدة حائزة على جائزة الشارقة للإبداع العربي، بدورتها الـ 20.

وفي القائمة كتابان في المسرح، الأول بعنوان “حمالة أوجه” للكاتب محسن الوكيلي، والثاني “صديقة النافذة” لمصطفى تاج الدين الموسى.

أما الكتاب الثالث فعنوانه “رهين الصبوتين” وهو رواية للكاتب عبد الكريم إبراهمي، والكتاب الرابع قصص لمحسن أخريف بعنوان “حلم غفوة”.

فيما يأتي الكتاب الخامس ضمن سلسلة دراسات نقدية بعنوان “جداول الكتابة وأوقافها الثقافية في القصة القصيرة العربية المعاصرة”؛ للكاتب عبد الرزاق هيضراني وهي محاولة في النقد القصصي التطبيقي الذي يتبنى بعضا من مفاهيم النقد الثقافي ويجترح أخرى، في قراءاته لنصوص سردية ثقافية، ويقسم إلى ثلاثة أبواب، الباب الأول: تحولات العالم وتحولات الكتابة القصصية، الباب الثاني: الكتابة، التجريب والاغتراب، أما الباب الثالث و الأخير: الكتابة، الجسد وقبحيات الواقع.