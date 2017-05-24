بعد السعودية..الإمارات تحجب مواقع "الجزيرة" وصحف قطرية2017-05-24 11:44:01
أعلنت الإمارات والسعودية، صباح اليوم الأربعاء عن حجب موقع قناة “الجزيرة” القطرية وعدد من الصحف القطرية.
وقالت قناة “الجزيرة” عبر موقعها الرسمي: “إن هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حظرت الدخول إلى الموقع الإلكتروني لقناة “الجزيرة”.
وأشارت الهيئة إلى أن التنويه الذي سيظهر للمستخدمين من داخل الإمارات هو أن محتوى موقع “الجزيرة” تم تصنيفه ضمن المحتويات المحظورة، التي لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية.
كما قالت قنوات وصحف سعودية، اليوم، كذلك إن الهيئات المختصة قررت حجب موقع “الجزيرة” ومواقع الصحف القطرية داخل المملكة، بسبب تصريحات أمير قطر مساء الثلاثاء، بحسب ما نشره موقع “العربية” وصحيفتي “الوطن” و”سبق” السعوديتين.
وكانت وكالة الأنباء القطرية “قنا” قد نقلت مساء أمس الثلاثاء تصريحات على لسان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، يؤكد فيها أن إيران تمثل ثقلا إقليميا لا يمكن تجاهله ويتحدث فيها عن مؤامرة خليجية ضد قطر وطالب مصر والإمارات والبحرين بمراجعة موقفهم المناهض لقطر، وأن القاعدة الأمريكية في بلاده لمواجهة أطماع بعض الدول المجاورة.
وتلتها تصريحات نسبت إلى وزير خارجية قطر، تزعم سحب الدوحة سفرائها من خمس دول، مصر والإمارات والسعودية والكويت والبحرين، فيما تم نفي تصريحات أمير قطر ووزير الخارجية، والإعلان عن اختراق وكالة الأنباء القطرية، من قبل جهة غير معلومة، ولكن هذا لم يوقف هجوم بعض وسائل الإعلام الخليجية على تلك التصريحات.
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