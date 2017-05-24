بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة الى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى” ...جاء بها :

“بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. إننا إذ نستعد لإستقبال شهر رمضان الكريم نترقب ما إختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى أمان ورفعة وإزدهار.. عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهداءها وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير “.

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة الى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة” ..جاء بها :-

“بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى الخالدة ومصر دائماً فى عزة ورفعة وإزدهار ... وكل عام وسيادتكم بخير”.

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية.. جاء بها:-

“بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود والخفراء والمجندين يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم..إننا إذ نستعد لإستقبال شهر كريم نترقب ما إختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيمٍ ساميةٍ نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى فداءً للوطن ودعماً لمسيرته نحو التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمان ورفعة وإزدهار... وكل عام وأنتم جميعاً بخير”.