انطلقت، قبل قليل، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار النمساوي كريستيان كيرن، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر، أن يتحدث الرئيس السيسي والمستشار النمساوى إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.