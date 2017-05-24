كشف تحقيق بريطاني أن موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يسمح بمخاطر وصول المراهقين وتصفحهم لمحتويات مواقع المقامرة والمواقع الإباحية.

وبحسب التحقيق – الذي أجرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية - فإن هذه المحتويات المسيئة تظهر في أخر الأخبار على الحساب الخاص بالمراهقين بدءا من عمر الـ 13 بعد الكشف عن عدم استخدام تطبيق الأمان على الانترنت. وأشار إلى أن المراهقين تعرض عليهم أيضا روابط لمواقع تبيع بذور القنب وأقراص خفض الوزن فضلا عن خطط خطيرة لفقد الوزن والتي تضر بالصحة بشدة.

وأوضح التحقيق أن الشركات وبعض من مستخدمي الفيس بوك يتمكنون من الوصول للمراهقين بعد بحثهم عن مواد معينة أو تحميلهم لـ “منشورات” وتعليقات وصور ومقاطع فيديو ومقالات وروابط لمواقع أخرى –والتي تظهر تطلعهم للوصول لهذه المحتويات.

ووفقا للبحث فإن مستخدمي الفيس بوك من الصغار يمكنهم حتى مشاهدة محتوى من شركات تبيع منتجات يحظر بيعها لمن هم دون الثامنة عشر، حتى مع إقرار الشركة بأن تلك المحتويات مخصصة للكبار فقط.

وتثير هذه النتائج مخاوف من أن ذلك يمكن أن يكون “منحدرا” نحو تقديم أنماط حياة مضرة للمراهقين محبي الاستطلاع.