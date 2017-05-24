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"فرسان الشرق" تختتم موسمها بـ "مصر المحروسة"
مسرحئ

"فرسان الشرق" تختتم موسمها بـ "مصر المحروسة"

2017-05-24 11:39:54
وكالات - أ ش أ

تختتم فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر موسمها الفنى الحالى بعرض “مصر المحروسة”؛ تصميم وإخراج طارق حسن في الثامنة مساء غد الخميس وبعد غد الجمعة على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يضم العرض مجموعة مشاهد ولوحات مبتكرة تم استلهامها من الفلكلور الخاص بمختلف محافظات مصر وترصد العادات والتقاليد التي ارتبط بها الوجدان الشعبى إلى جانب عدد من أشهر الألحان الشعبية التي يبرز من خلالها جانب من التراث الشعبي.

الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية.

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