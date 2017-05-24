أكدت عالمة البيولوجيا الفرنسية أن الهرمونات والحالة الصحية هما السبب الذي يجعل المرأة تعيش حياة أطول من الرجل، قائلة إن “المرأة تكسب أقل 10% من الرجل ولكنها تعيش حتى عمر 6ر85 عاما مقابل 80 عاما للرجل”.

وأوضحت العالمة الأمريكية في جامعة ميتشجان شرفن اسارى، في حديث لها نشرته بوابة “العلوم المستقبلية” الفرنسية على الإنترنت، أن المرأة تعاني من أمراض مزمنة مثل الاكتئاب والقلق، بل وتكون ضحية لعمليات العنف ومع ذلك تعيش أطول من الرجل وذلك بسبب هرمون الاستروجين الذى يلعب دورا أساسيا في حمايتها من امراض القلب.

وأشارت إلى أن المرأة تتمتع بجهاز مناعي أفضل من الرجل، حيث يشيخ بمعدلات أبطأ من جهاز الرجل، إضافة إلى معاناة الرجل من أمراض مميتة أغلبها متعلقة بالقلب.

وأشارت إلى أن المرأة أحرص من الرجل على المحافظة على صحتها ومتابعة العلاج، بالإضافة إلى التدخين والكحوليات وقيادة السيارة، وأن نسبة الوفيات الناتجة عن الانتحار تكون أعلى بين الرجال مقارنة بالنساء في أغلب الدول.