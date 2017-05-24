أعربت الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية شريكة لها عن بالغ قلقها بشأن الوضع الأمني بمنطقة “كاساى” التى تقع وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد ما تردد عن إختفاء خبراء من الأمم المتحدة والعثور على العشرات من ضباط الشرطة قتلى مؤخراً .

فقد أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الفرانكفونية بياناً مشتركا حذرت فيه من ارتفاع مستوى العنف وانتهاكات حقوق الانسان ، وأكدت أن ذلك يستلزم رداً عاجلا من الزعماء السياسيين فى الكونغو الديمقراطية .

ودعا البيان قوات الدفاع والأمن إلى التحلى بضبط النفس ودعم الجهود الرامية إلى استعادة النظام وتشجيع الحوار بين الحكومة وميليشيا ” كاموينا نسابو” .

وكررت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى ومنظمة الدول الفرانكفونية دعوتهم إلى اجراء تحقيق فى انتهاكات حقوق الانسان ، وأكدوا ضرورة محاسبة مرتكبى هذه الانتهاكات .

وأكد البيان مجددا دعم الأمم المتحدة وشركائها الاقليميين للاتفاق السياسى الذى كان قد تم التوصل إليه فى كينشاسا يوم 31 ديسمبر عام 2016 بوصفه خطوة نحو عملية الانتقال السلمى فى الكونغو الديمقراطية تتماشى مع المبادىء الديمقراطية المنصوص عليها فى الدستور الكونغولى .