نقلت من قسم شرطة الدقي، صباح اليوم الأربعاء، المحامي الحقوقي، خالد علي، إلى محكمة شمال الجيزة، بشارع السودان، للمثول أمام نيابة الدقي، واستكمال التحقيقات، في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.

وكانت نيابة الدقي، أمرت أمس الثلاثاء، بحجز المحامي خالد علي، 24 ساعة على ذمة التحريات، في اتهامه بـ”فعل فاضح”، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة، عقب حكم مصرية جزيرتي”تيران وصنافير”.

ومثل “علي”، أمام أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ورفض المحامي الإجابة على الأسئلة الموجهة له، من قبل النيابة العامة، مردداً في كافة إجاباته: “التزم الصمت”.

كما واجهته النيابة، خالد علي، بالصور التي يظهر فيها رافعاً يده بالإشارة المسيئة، فرفض التعليق.

ووجهت النيابة، برئاسة المستشار عبد الله المهدي، رئيس نيابة الدقي، لـ”خالد علي”، تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة، وعرضه صباح اليوم التالي رفقة التحريات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المحامي سمير صبري المحامي، تقدم ببلاغ ضد خالد علي، يتهمه بالإشارة بعلامات بذيئة، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الاساءة للدولة والقضاء، فأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.