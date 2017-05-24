زار سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، سونجو يون، وزوجته محمية رأس محمد، في رحلة بحرية على ظهر مركب.

وأشاد سفير كوريا الجنوبية بجمال الطبيعة التي تتميز بها المحمية، كما أشاد بنقاء الهواء وجمال الطبيعة بمدينة شرم الشيخ بوجه عام مؤكدا على أنه يشعر بالأمن والأمان حيث تتميز المدينة بالهدوء وأحكام السيطرة الأمنية بجميع المقاصد السياحية بها.

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قام بدعوة سفير كوريا الجنوبية لتفقد المقاصد السياحية بجنوب سيناء للترويج السياحي لها وتنشيط العلاقات وفتح أسواق آسيويه جديدة لجذب المزيد من السائحين من دول أسيا وذلك في إطار تنشيط العلاقات وفتح أسواق آسيوية جديدة.

وأكد سفير كوريا جنوبية على قوة العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية منذ القدم حيث ترتبط الدولتين بأواصر تاريخية وعلاقات متميزة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحديثا السياحية أيضا.

كما تفقد السفير الكوري مركز التحكم الأمني الإلكتروني بشرم الشيخ ومن المقرر أن يقوم السفير وقرينته برحلة إلى مدينة سانت كاترين وطابا لتفقد المقاصد السياحية بهما.