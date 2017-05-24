طلب وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي من مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية العمل من أجل رفع الحصار الاقتصادي المفروض على سورية الذي أثر سلباً على قطاع الصحة من حيث توفير الاحتياجات الطبية للشعب السوري ولاسيما استيراد الأدوية النوعية واللقاحات والتجهيزات الطبية وقطع الغيار.

وأشار الوزير في تصريح له، إلى أن النظام الصحي في سورية قد أثبت كفاءته الفنية والتقنية في تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين في ظل الأزمة التي تمر بها سورية والتي دخلت عامها السابع وإنه ما من دولة تعرض فيها القطاع الصحي ولو لجزء بسيط مما يتعرض له القطاع الصحي في سورية من استهداف ممنهج، ولكنه استمر في تقديم الخدمات الطبية والأدوية النوعية وطيف واسع من اللقاحات بشكل مجاني، مشيراً إلى أن هذا الأمر إنما يعكس الحرص الأكيد للدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف اليازجي، لدى القطاع الصحي 124 مشفى عاما و1890 مركزا صحيا ولكن نتيجة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة على مؤسساته انخفضت الأرقام خلال عام إلى 50 مشفى عاما و1315 مركزا صحيا مؤكدا العمل المستمر على توفير البدائل في حالات الضرر والخروج عن الخدمة ووجود خلية أزمة تعمل على إدارة القطاع الصحي بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية للوصول إلى كل مواطن في سورية وتأمين مستلزماتهم الطبية

وتعتبر جمعية الصحة العالمية أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، ووظيفتها الرئيسية تحديد سياسات المنظمة ومراقبة السياسات المالية التي تنتهجها والموافقة على المسائل المرتبطة بالميزانية وتعقد مرة كل عام في جنيف بسويسرا.‏‏