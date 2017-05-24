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الجيش السوري يتقدم بريف حلب الشرقي
الجيش السوري

الجيش السوري يتقدم بريف حلب الشرقي

2017-05-24 11:36:02
متابعات

واصل الجيش السوري والقوات المرادفة له تقدمه صباح اليوم الأربعاء، نحو مواقع يسيطر عليها “داعش”، حيث أحرز المزيد من التقدم من خلال بسط سيطرته على عدة قرى بعد معارك عنيفة دارت بينه وبين التنظيم، بمساندة الطيران السوري – الروسي.

وأشار مصدري عسكري ميداني لوكالة “سبوتنيك” إلى أن الجيش السوري تمكن من الوصول إلى مدينة مسكنة، آخر معاقل التنظيم بريف حلب الشرقي، حيث بات بعد تقدمه الجديد على بعد 7 كم فقط من هذه المدينة الاستراتيجية، مشيرا، إلى أنه تمت السيطرة على كل من قرى خربة المزن والكناوي ومحسنة ورسم الحمام الغربي، الواقعة بالجهة الجنوبية الغربية من بلدة تل فضة التي سيطر عليها الجيش السوري مؤخراً.

وبات الجيش السوري يسيطر على الجزء الأكبر من ريف حلب الشرقي بعد انحسار تنظيم “داعش” الإرهابي.

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