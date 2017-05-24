على مستوى الأعمال الأدبية صعدت رواية ” داخل الماء ” لباولا هوكينز إلي المركز الأول فيما تراجعت رواية “الإغواء السادس عشر” لجيمس باتيرسون وماكسين بايترو للمركز الثاني هذا الأسبوع في قائمة “نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب.

وفي المركز الثالث جاءت “حكاية الخادمة” لمارجريت اتوود، وحلت رواية “الورطة” لدافيد بالداتشي رابعا، وفي المركز الخامس والأخير للأسبوع الأخير حلت قصة “مدرسة ليلية” للي تشايلد.

وعلى مستوى الأعمال غير الأدبية للكتب الأكثر مبيعا للنسخ الورقية والالكترونية فإنها جاءت كالتالي: تصدر كتاب “علم الطبيعة الفلكية لأناس في عجلة” لنيل دي جراس تايسون القائمة للأسبوع الثاني على التوالي، كما استمر كتاب “الخيار بي” لشيرلي ساندبيرج وآدم جرانت في المركز الثاني هذا الأسبوع.

وكذلك احتل كتاب “الهشيم” لجوناثان الين وايمي بارنرز المركز الثالث، فيما حل كتاب “الديموقراطية” لكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة رابعا، وفي المركز الخامس والأخير حل كتاب “قتلة زهور القمر” لدافيد جران.