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دبي تضيء شواطئها بـ"أعمدة إنارة ذكية"
الامارات

دبي تضيء شواطئها بـ"أعمدة إنارة ذكية"

2017-05-24 11:34:17

اكتمل اختبار “أعمدة إنارة ذكية” تعمل بطاقة الشمس وقوة الرياح، لإضاءة شواطئ دبي ليلا.

وستعمل هذه المنارات الذكية بطاقة الشمس وقوة الريح فقط، لتضيء سطح البحر، ما سيسمح لسكان الإمارة والسياح بالسباحة ليلا.
يذكر أن الإمارة نصبت في وقت سابق “أشجار نخل ذكية”، في شواطئ دبي، تؤمن الاتصال بالإنترنت، وذلك في إطار خطة السلطات لإنشاء “شواطئ ذكية”.

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