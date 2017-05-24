بالصور.. ترامب يجري أول لقاء مع البابا فرنسيس في الفاتيكان2017-05-24 11:33:13
ستقبل البابا فرنسيس، صباح اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالقصر الرسولي بحاضرة الفاتيكان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب إذاعة الفاتيكان.
ونقلت الإذاعة عن ترامب قوله لدى مصافحته البابا، “إنه شرف كبير لي أن أكون هنا”، فيما استمرت جلسة المحادثات نحو أربعين دقيقة، جرى بعدها تقديم أعضاء الوفد المرافق للرئيس الأمريكي المكون من 12 شخصاً إلى البابا (بينهم زوجته ميلانيا وابنته ايفانكا).
وقدم البابا لترامب هدية، عبارة عن نص رسالة خطها بمناسبة يوم السلام العالمي، تحت عنوان “اللاعنف، هو أسلوب سياسة من أجل السلام”.
وأجرى ترامب في ختام المباحاثات مع فرنسيس لقائين مع كل من سكرتير الدولة (رئيس الوزراء) بييترو بارولين، ووزير العلاقات مع الدول (وزير الخارجية)، بول ريتشارد غالاغر.
وهذا أول لقاء يجمع رأس الكنيسة الكاثوليكية مع الرئيس ترامب منذ تولي الأخير مقاليد الحكم في يناير الماضي.
ووصل ترامب مساء أمس مطار “فيوميتشينو” قرب العاصمة الإيطالية روما، في زيارة خاصة إلى إيطاليا ورسمية إلى الفاتيكان تستغرق نحو 18 ساعة.
ومن المقرر أن ينتقل الرئيس الأمريكي إلى قصر الرئاسة الإيطالية “كويريناله” في روما خلال اليوم، حيث يعقد لقاءً خاصاً مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، لن يعقبه بيان صحافي نظراً لأن الزيارة غير رسمية.
كما يجري ترامب محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، في دار السفير الأمريكي بروما، وبعدها يغادر إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” المزمع عقدها غداً الخميس.
وفرضت الشرطة الإيطالية في العاصمة، إجراءات أمنية مشددة حول مقر إقامة ترامب في دار السفير الأمريكي بروما، وحول القصر الرئاسي ومقر رئاسة الوزراء.
ومن المقرر أن يعود الرئيس الأمريكي إلى إيطاليا صباح الجمعة، حيث يرأس وفد بلاده إلى قمة قادة مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا وبريطانيا) التي ستعقد في تاورمينا (جزيرة صقلية أقصى الجنوب) يومي 26 و27 من مايو الجاري.
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