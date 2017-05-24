تلقت غرفة شركات السياحة، إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة السياحة و الآثار، بإغلاق دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء غدًا الخميس، وذلك بمناسبة عيد صعود السيد المسيح، على أن تقتصر الصلاة على رهبان الدير فقط.

من جانبها، قامت الغرفة بتعميم الإخطار على الشركات، لعدم إدراج زيارة دير سانت كاترين فى برامجها السياحية خلال الفترة المحددة.

كان المهندس سيد عبد الصادق، رئيس مدينة سانت كاترين، قد قال إن المدينة استقبلت 2250 سائحا من مختلف الجنسيات خلال أسبوع الماضى، وذلك لزيارة دير سانت كاترين، وصعود جبل موسى، وجبل المناجاة، ومحمية سانت كاترين، والاستماع بالمخيمات البدوية.

وأضاف، أن الأوضاع بمدينة سانت كاترين مستقرة، وهناك تكثيف أمنى مشترك بين القوات المسلحة والشرطة، لتأمين مداخل ومخارج المدينة التى تعمل على سياحة اليوم الواحد، ومن هنا تختلف نسبة الإشغال السياحى بين يوم وآخر، ويتزايد الإقبال عليها فى أيام الأجازات والعطلات خاصة للمصريين.