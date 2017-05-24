أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن الطيران الحربي الروسي يعمل في سماء سوريا بصورة أكثر فعالية مقارنة بغارات التحالف الدولي المناهض لتنظيم “داعش”.

وقال شويجو أمام البرلمان الروسي اليوم الأربعاء ” إن مقارنة نتائج عمل الطيران الروسي والتحالف الدولي في سوريا تظهر أن القوات الجوية الفضائية الروسية قامت بطلعات قتالية يزيد عددها بـ3 مرات، وقامت بنحو 4 أضعاف عدد الضربات الجوية التي نفذها التحالف”.

وأعرب وزير الدفاع الروسي عن قناعة وزارته بأن معظم الأفلام عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا هي أفلام تمثيلية ، وقال ” نحن مقتنعون تماما بأن الجزء الأكبر من الأفلام والتقاريرعن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا تمثيلية”.

كما أكد أنه بالإضافة إلى الوجود العسكري الروسي في سوريا، يقوم ضباط روس كبار بزيارات دورية إلى هذه البلاد، كاشفا عن أن رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري جيراسيموف قام بزيارة خاطفة إلى دمشق.

وأوضح أن الانطباعات التي نقلها جيراسيموف من دمشق إيجابية جدا، حيث تحسنت الحياة في العاصمة السورية جذريا بفضل جهود وقف إطلاق النار في سوريا.