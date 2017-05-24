فيما كشر الإرهاب عن أنيابه الغادرة مجددا بالهجوم الذي شهدته مدينة مانشستر البريطانية وأسفر عن سقوط ضحايا أبرياء، تتزايد “حالة اللايقين”، كما يبحث مثقفون كبار في هذا العالم عن إجابة للسؤال: “هل ينجح الإرهاب في فرض ثقافة الخوف” على البشر في هذا العالم؟!

وبعد الهجوم الإرهابي مساء أمس الأول “الاثنين” أثناء حفل غنائي للمغنية الأمريكية اريانا جراندي مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص وتصاعد حالة “اللايقين”، فإن الملاحظة الهامة في هذا السياق والتي تتردد في طروحات لمثقفين كبار في الغرب تتلخص في أن: “رد الفعل المذعور هو بالضبط ما يريده الإرهابيون في كل مكان في عالمنا المصاب بإيدز الكراهية”!

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن حادث مانشستر لتتصاعد حالة الاستنفار الأمني سواء في بريطانيا أو غيرها من الدول حول العالم وهو استنفار طبيعي ومطلوب بعيدا عن فرض ثقافة الخوف على البشر التي تطمح لها التنظيمات الارهابية.

وهذا الحادث الارهابي الجديد في شمال انجلترا يبرهن مجددا على مدى صواب الرؤية المصرية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية الأخيرة بالرياض عندما أكد على ضرورة المواجهة الشاملة والمتزامنة ضد جميع التنظيمات الإرهابية، موضحا أن هذه التنظيمات “تنشط عبر شبكة سرطانية تجمعها روابط متعددة في معظم انحاء العالم، ومن ثم فلا مجال لاختصار المواجهة في مسرح عمليات دون الآخر”.

ومصر التي تحارب الإرهاب بقدر ما تتبنى رؤية شاملة لحرب شاملة ضد هذا الخطر الذي يستهدف الإنسانية كلها، إنما تنتصر لثقافة الاستنارة والاحتفال بالحياة والسعي للتقدم وترفض ثقافة الخوف التي تسعى تنظيمات الإرهاب الظلامي لفرضها على العالم متوسلة في ذلك حتى بالقتل العشوائي لأبرياء في كل مكان.

إنها الرغبة الظلامية في فرض زمن القتل العشوائي الذي تجاوز قبح مراحل مثل القتل على الهوية فالقاتل الآن يقتل بلا أي معايير سوى الرغبة في بث الذعر في النفوس وترويع البشر في كل مكان لخلق حالة رهاب في النفوس كما لاحظ عالم اقتصاد حاصل على جائزة نوبل ومثقف أمريكي كبير وهو البروفيسور بول كروجمان.

من هنا علينا ألا “نخاف من الخوف” وألا نسمح للخوف بأن يشل تفكيرنا ويعطل أوجه الحياة اليومية، كما يقول بول كروجمان، ولهذا فهو يختلف مع ما ذهب إليه البعض في الغرب من الذين وصفوا تلك الهجمات الإرهابية بأنها “محاولة لتدمير الحضارة الغربية”.

فالأمر عند كروجمان كما أوضح في طرح بجريدة “نيويورك تايمز”، يختلف عن هذا التوصيف المتسرع حتى من جانب بعض الساسة في الولايات المتحدة والغرب عموما، فالإرهاب مهما فعل لن ينجح في تدمير الحضارة الغربية، كما يقول عالم الاقتصاد الكبير، وإنما تلك الهجمات الإرهابية، “محاولة منظمة لبث الذعر في النفوس”.

وإذا كان مفكر مصري مهموم بإشكالية الإرهاب مثل مراد وهبة يرى أن أحد جوانب الإشكالية يكمن في “توهم البعض امتلاك الحقيقة المطلقة” في عالم نسبي ففي عالمنا الأرضي وعلاقاته بين البشر واحتمالاته ووقائعه النسبية بالضرورة مخطيء من يتحدث عنه بلغة اليقين؛ لأن “اللايقين” سمة أساسية من سمات هذا العالم النسبي.

وفي سعيه الفلسفي المنتصر للحياة الإنسانية بنسبيتها وفي مواجهة اشكالية الإرهاب يدعو المفكر المصري مراد وهبة لتدشين ما يسميها “المدرسة الرشدية الجديدة” أو “تيار فكر ابن رشد” نسبة للمفكر الأندلسي المسلم الذي قامت الكثير من قواعد الحضارة الغربية الحديثة على أفكاره التنويرية والتي أدركت نسبية الأشياء في العالم الإنساني.

واللايقين يعني ضمنا اننا نعيش تحت الخطر الذي يسعى الإرهاب لتعظيمه كما تخلص دراسة فلسفية رائعة حقا للبروفيسور قنسطنين سانديز؛ أستاذ الفلسفة بجامعة اكسفورد والبروفيسور نسيم طالب؛ أستاذ علم المخاطر بكلية الهندسة في جامعة نيويورك.

وفي هذه الدراسة المشتركة بين عالمين كبيرين إقرار بأن عالمنا النسبي حافل بالمخاطر وتذكير بأننا لا نعرف أبدا ما تخفيه لنا اللحظة القادمة، ولكن السؤال الكبير يدور حول سبل تقليل المخاطر.

وإجابة السؤال تكمن في السعي المستمر لامتلاك المعلومات والقدرات التي تقلل قدر الإمكان من المخاطر لكنها لن تقضي عليها تماما في عالمنا.

إنها معركة الإنسان مع المجهول والتي تستدعي دوما الأخذ بالأسباب مع ادراك راشد لحقيقة جوهرية وهي أن الإنسان كتب عليه أن يعيش في هذه الأرض في ظل مخاطر مستمرة وأن يمضي دوما في “صياغة معادلات تقريبية” تمكنه من الحياة في مواجهة هذه المخاطر والسيطرة عليها وهي “معادلات نسبية في عالم نسبي”!

من هنا لا داعي للمزايدات ومحاولات بعض الأطراف في هذا العالم تحقيق مكاسب سياسية من محاولات منظمة من جانب إرهابيين لزرع الرهاب وبث الذعر في النفوس.. تماما كما أنه لا يجوز استغلال هذه الحالة لتبرير مظالم ضد أبرياء لم يتورطوا من قريب أو بعيد في جرائم الإرهاب.

فما يفعله الإرهاب في نظر بول كروجمان؛ “محاولة منظمة لبث الذعر في النفوس”؛ وقد يؤدي هذا الذعر لاستجابات وردود أفعال خاطئة وهذا ما يريده الإرهابيون أيضا وهم يهمهم جدا استغلال هذه الحالة لتصوير أنفسهم “كقوة لا تقهر” مع أنهم في نهاية المطاف مجموعة من أصحاب العاهات النفسية والمصابين بإيدز الكراهية ومصيرهم كفئة باغية إلى هزيمة وزوال.

وها هو بول كروجمان يؤكد أن الدول التي تتعرض لحوادث إرهابية أقوى وأكبر بكثير من أن تهزم أمام جماعة إرهابية مهما فعل الإرهابيون، كما يقطع بحسابات العالم وروح المثقف أن هذا الاحتمال غير وارد، فيما يرى أن التحول في استراتيجيات الإرهاب وتبني أسلوب القتل العشوائي علامة ضعف ودليل على يأس الإرهابيين.

ويشدد كروجمان على أن أي “تهدئة أو استرضاء لجماعات الإرهاب”، انما يشكل خطأ تاريخيا فادحا، فيما يطالب باتخاذ كل الأسباب لدحر الإرهاب، لكنه يقر في الوقت ذاته بأن المسألة ليست سهلة في عالم الواقع بتعقيداته وثغراته التي لم تنجح حتى القوى العظمى في سدها تماما كما تجلى في مأساة 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة وكما حدث في دول مثل فرنسا.

قد يكون علينا في مشهد كهذا ألا نسمح للإرهاب بتغيير فطرتنا الإنسانية السوية أو شد اهتمامنا بعيدا عن السعي المطلوب لصنع غد أفضل لا مكان فيه لإيدز الكراهية والقتل العشوائي والأعمى للبشر.. والأكثر أهمية ألا نسمح بتحويل العالم إلى بيئة مذعورة تعاني من الرهاب بفعل الإرهاب الذي لا يملك أي شيء سوى زرع الخوف كما يقول هذا المثقف الأمريكي الكبير.

إن كل مثقف ملتزم بقضايا الإنسانية يثق بالنصر على أعداء الحياة بقدر ما يحتفل بالحياة ويحلم بعالم أفضل.. نعم الإرهاب لن ينجح في فرض ثقافة الخوف على العالم ولن يكون ظلاما يعشقه الظلاميون.. للعالم أن يتبنى الرؤية المصرية المخلصة لمحاربة الإرهاب بصورة شاملة حتى تنتصر الحياة على أصحاب فتنة الدم والظلام.