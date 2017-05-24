أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية في تصريحات صحفية بتمكن مديرية التموين بالمحافظة من شن عدد من الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمخابز والمحال والمنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض من المنتجات ومن مطابقته للاشتراطات الصحية استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

ومن جانبها فقد أكدت “فايزة عبد الرحمن” وكيل مديرية تموين الشرقية أن إدارة تموين القنايات تحت إشراف تامر صلاح تمكنت مديرية التموين من ضبط 6 مخابز بناحية القنايات لقيام أصحابها بالاستيلاء على كمية من الدقيق المدعم قدرها 2549 شيكارة بما يعادل 127 طنا و 450 كيلو ووجود أرصدة خبز على ماكينة الصرف ” رصيد مخفي ” لا يقابله دقيق موجود فعليًا في هذه المخابز.

وأضافت “عبد الرحمن” أنه تم تحرير محضر إثبات حالة للمخابز كما تمكنت مديرية التموين من ضبط مصنع للدهانات ومعجون طلاء الحوائط بدون ترخيص وتم التحفظ على 350 كيلو معجون دهان بلاستيك للحوائط وتحرير محضر رقم 26918 جنح الزقازيق ضد “س .ح . م” صاحب مصنع الدهانات لإدارته مصنع بدون ترخيص.