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إطلاق سراح استرالى مختطف فى اليمن
عناصر الامن اليمني

إطلاق سراح استرالى مختطف فى اليمن

2017-05-24 11:29:55
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قالت سلطات سلطنة عمان اليوم الأربعاء، إنه تم الإفراج عن مواطن أسترالى مفقود فى اليمن بعد وساطة مع رجال قبائل محلية وإنه نقل إلى السلطنة قبل إعادته إلى بلاده.
وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية نقلا عن وزارة الخارجية الإفراج عن الرجل الذى لم يذكر اسمه بمساعدة رجال قبائل محلية.

وكانت عمان قالت إنها تبذل جهودا للعثور على الرجل الأسترالى بالنيابة عن حكومة أستراليا. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

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