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شاهد.. أغنية «جابونى الدنيا» لطارق الشيخ من مسلسل الحرباية
طارق الشيخ

شاهد.. أغنية «جابونى الدنيا» لطارق الشيخ من مسلسل الحرباية

2017-05-24 14:34:10

طرح المطرب الشعبي طارق الشيخ، أغنية «جابونى الدنيا»، عبر قناة «يوتيوب» الرسمية لـ«شعبيات»، والتي من المقرر أن يشارك بها في مسلسل «الحرباية» خلال رمضان.

«جابوني الدنيا»، غناء طارق الشيخ، كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع أشرف البرنس، هندسة صوتية أحمد جودة، ستوديو «رسالة».

ومسلسل «الحرباية» من بطولة هيفاء وهبى، محمود عبد المغني، منذر رياحنة، دينا، مصطفى فهمي، خالد كمال، أحمد فهمي عضو فريق «واما»، والمسلسل إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج مريم أحمدي، ومن المقرر عرضه على فضائيات النهار في شهر رمضان المقبل.



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