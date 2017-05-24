أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سبب عرقلة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة تأتي لأنها مضغوطة بـ”مصاريف اجبارية” مثل الأجور وخدمة الدين العام والدعم، مشيرا إلى أن طلبات وزيري التعليم والتعليم العالي منطقية.

وأعلن ياسر عمر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم الأربعاء، أن وزير التعليم طالب بزيادة مرتبات المدرسين والمعلمين، فيما طالبت وزارة التعليم العالي بزيادة نفقات المستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أن موازنة وزارة الصحة تفتقر لمصاريف تطوير مستشفيات “التأمين الصحي”، مؤكدا أن اللجنة قد اشترطت على الوزارة بعمل دراسة جدوى لصرف 5 مليار جنيه لتطوير مستشفيات “التأمين الصحي” منذ “الموازنة” الماضية ولكنه لم يحدث – على حد تعبيره.

وقال : “الاستحقاق الدستوري الخاص بالموازنة مستوفى ولا يجوز لأي شخص مخالفة الدستور”.