التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، جيم ماكيلفيني الرئيس الإقليمي لمؤسسة داو للكيماويات الأمريكية، بحضور المهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، في إطار خطة الوزارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وجذب استثمارات جديدة في مجال البتروكيماويات.

وأوضح وزير البترول خلال اللقاء أن صناعة البتروكيماويات المصرية صناعة واعدة ومنتجاتها ذات المواصفات العالمية تغزو العديد من الأسواق العالمية حاملة شعار “صنع في مصر” ولها مردود متميز اقتصادياً وصناعياً، مشيراً أن مصر لازال لديها الكثير لتحقيقه في هذا المجال الحيوي في ظل اهتمامها بتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وإقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الاقتصاد المصري.

وأضاف أن مصر لديها العديد من الفرص المتاحة للاستثمار في مجال البتروكيماويات التي تمكنها من جذب استثمارات جديدة، خاصة وأن لديها مشروعات بتروكيماوية جديدة تحت الدراسة، مشيراً إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لصرح ايثيدكو الصناعي ومن قبله توسعات مجمع موبكو، إلى جانب ما تملكه مصر من صروح صناعية في مجال البتروكيماويات، يؤكد ما تتمتع به من خبرات وقدرات تؤهلها لتحقيق المزيد.

من جانبه، أبدى ماكيلفيني اهتمامه بدراسة الفرص المتاحة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات المصرية التي تحقق حالياً نتائج أعمال جيدة، مشيراً إلى أهمية مشروع مصر الحالي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وأن مشروعات البتروكيماويات تدعم هذا الاتجاه.