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أستراليا تحذر رعاياها الراغبين بالسفر إلى بريطانيا
انفجار مانشيستر - بريطانيا‎

أستراليا تحذر رعاياها الراغبين بالسفر إلى بريطانيا

2017-05-24 10:16:25
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حذرت الحكومة الأسترالية رعاياها الراغبين بالسفر إلى بريطانيا، وطالبتهم بالتزام الحذر، عقب الهجوم الذي شهدته مدينة مانشستر، الاثنين.
وأكد بيان صادر عن الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا رفعت درجة التأهب عقب الهجوم إلى “حرج”.
وطلب البيان من الأستراليين الموجودين في بريطانيا أو الراغبين بالسفر إليها بالابتعاد عن محيط قاعة حفلات “مانشستر أرينا”، التي استهدفها الهجوم.
وشدد على ضرورة التزام الأستراليين جانب الحذر بخصوص أمنهم الشخصي، واتباع تحذيرات الإعلام والمسؤولين المحليين.
وأودى الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات “مانشستر أرينا”، وتبناه تنظيم داعش، بحياة 22 شخصا وإصابة 59 آخرين، بينهم أطفال.

وقالت الشرطة البريطانية، أن منفذ الهجوم يدعى “سلمان عبيدي” ولقى حتفه خلال الانفجار.

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