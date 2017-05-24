واصلت قوات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة أعمال وضع المتفجرات بموقع البرج السكنى الذى سيتم تفجيره وإزالته ببنها خلال ساعات لمخالفته وإنشائه على أرض الرى بقرية بطا التابعة لمركز بنها فى حرم النيل والصادر بشأنه ١٣ قرار إزالة والبالغ عدد أدواره ١٣ دورا منهم ١١ دورا سكنيا وبدروم وأرضى وتشغيله ٤ أسر تم إخلاؤها من السكان ونقل الأثاث من خلال سيارات الوحدة المحلية ببنها وبطا وكفر الجزار تيسيرا على السكان.

وقامت أجهزة الأمن بالتنسيق مع المحافظة ومجلس المدينة بإزالة حوائط البدروم والأدوار حتى الثالث لوضع الديناميت وإزالة سلالم المبنى تمهيدا لإزالته بالتفجير.

وقالت نجوى العشيرى رئيس المدينة إن المبنى صادر له ١٣ قرار إزالة منذ عام ٢٠١٢م ويقع فى حرم نهر النيل وبجوار سكك حديد بنها ،مضيفة أنه تم إخلاء الشقق السكنية دون اى اعتراضات من قاطنيها وذلك تمهيدا لتسليم البرج للقوات المسلحة لإزالته بالمتفجرات خلال الساعات المقبلة.

وأكدت أن إزالة البرج وغيره من الأبراج المخالفة سيتم إزالتها تنفيذا للقانون وتفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إطار حملة حق الشعب التى يشرف على تنفيذها بالمحافظة اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية.