 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 10:10 صباحاً
روابط سريعة
كوريا الجنوبية لم تصدر أي موقف حيال إجراءات حظر التبادلات مع الشمال
الرئيس الكورى الجنوبى المنتخب، مون جيه إن

كوريا الجنوبية لم تصدر أي موقف حيال إجراءات حظر التبادلات مع الشمال

2017-05-24 10:10:14
أ ش أ

أعلنت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن المكتب الرئاسي لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي بشأن ” إجراءات 24 مايو” التي تحظر جميع التبادلات المادية والبشرية مع كوريا الشمالية، وذلك بمناسبة حلول الذكرى السنوية السابعة لسن هذه الإجراءات.

وقال مصدر بالمكتب الرئاسي اليوم للصحفيين حسبما نقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية إنه ليس هناك أي موقف من هذه الإجراءات.

وكان الرئيس مون جيه قد قال - في اجتماع مجلس الأمن الوطني الذي ترأسه في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي في يوم 14 مايو - إنه يجب ألا يجري الحوار مع كوريا الشمالية إلا بعد وجود تغيير في موقفها، مؤكدا أن بلاده تترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إجراء الحوار مع كوريا الشمالية، إلا أنه يجب الرد بشكل صارم على استفزازات كوريا الشمالية حتى لا تسيء تقدير الوضع.

كما قال مصدر مطلع في الحزب الحاكم - في مكالمة هاتفية أجرتها معه وكالة يونهاب للأنباء - إن العلاقات بين الكوريتين لا تتوقف على إلغاء “إجراءات 24 مايو”، بل على موقف كوريا الشمالية، مضيفا أنه من الصعب أن تشهد العلاقات بين الكوريتين تحسنا فوريا في الوقت الذي تصر فيه كوريا الشمالية على مواصلة برامجها النووية والصاروخية وتجري التجارب الصاروخية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3