كشفت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم (أعلى هيئة صينية لمكافحة الفساد) عن أنها تحقق حاليا مع مساعد رئيس لجنة تنظيم المصارف الصينية يانغ جيا تساي للاشتباه في ارتكابه مخالفات خطيرة لقواعد انضباط الحزب الشيوعي، وهى العبارة التى تستخدمها الهيئة عند اشتباهها بارتكاب مسئول حكومى لجرائم فساد.

وقالت اللجنة - فى بيان نشر اليوم الاربعاء علي موقعها الالكتروني الرسمى - إنها عاقبت 85 ألف مسؤول في أنحاء البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، لارتكابهم انتهاكات لقواعد الانضباط، من بينهم 14 مسؤولا على مستوى المقاطعات والمستوى الوزارى.

وعاقبت اللجنة أكثر من 400 مسؤول على مستوى الولاية وأكثر من 3500 على مستوى المحافظة، بحسب الأرقام التي أدرجتها على موقعها الالكتروني.

كانت الصين أكدت يوم 12 مارس الماضى أن الحفاظ على أمن الدولة والقضاء على الفساد يتصدران قائمة أولوياتها، متعهدة بمواصلة العمل من أجل الإصلاح القضائي في عام 2017 والاستمرار فى جهود مكافحة الفساد بكل صرامة وعدم التسامح أو التهاون تجاه المسؤولين الفاسدين فى أى موقع سواء كان حكوميا أو سياسيا.

جاء ذلك على لسان رئيس المحكمة الصينية الشعبية العليا تشو تشيانغ والمدعى العام الصينى تساو جيان مينغ فى تقارير العمل السنوية التى عرضاها أمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني حيث وعدا بالتصدى بكل حسم لأى تهديد لأمن الدولة وأى أنشطة إرهابية أو طائفية وأى جرائم فساد.

ووفقا لتشو، قامت المحاكم الصينية في عام 2016 بالبت فى 45 ألف قضية كسب غير مشروع وأصدرت أحكاما فى قضايا فساد ضد 63 الف متهم، من بينهم 35 كانوا من المسؤولين على المستوى الوزاري وما فوق، من أبرزهم قوه بوه شيونغ، النائب السابق لرئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، ووينغ جيهوا، المدير السابق

للمكتب العام للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

من جانبه قال المدعى العام الصينى فى تقريره السنوي أمام المجلس التشريعى، إنه خلال هذا العام سيتم التركيز على إنشاء آلية للتنسيق مع السلطات الرقابية لتشديد جهود مكافحة الفساد.

وكانت اللجنة المركزية لفحص الانضباط كشفت فى مطلع شهر يناير الماضى انه تمت معاقبة 415 ألف شخص في عام 2016 بسبب ارتكابهم لمخالفات لقواعد السلوك وغيرها من الانتهاكات، بزيادة حوالى 115 ألف شخص مقارنة بالعام 2015.

وقالت إنه تمت معاقبة مسؤولين من مختلف المستويات من بينهم 256 ألفا بالمناطق الريفية والشركات بسبب اتهامات تتعلق بالفساد والتبذير وانتهاج سلوكيات عمل غير مناسبة، متعهدة بأن تواصل العمل بكل ما لديها من جهد لتطهير البلاد من الفساد من خلال التحرى عن أى فساد مالى أو إدارى أو أى تراخ فى تطبيق قواعد التقشف والانضباط وملاحقة المخالفين والمتجاوزين لمعاقبتهم بكل حزم.

يذكر أن الرئيس الصينى شى جين بينغ يؤكد دائما أن حكومة بلاده ستقوم بدحر الفساد وان حملة محاربة الفساد فى البلاد والتى بدأها منذ مجيئه للسلطة فى أواخر عام 2012 مستمرة بكل قوة، متعهدا بألا يكون هناك أى تهاون فى الإيقاع بالمسؤولين الفاسدين فى أى موقع أو على أى مستوى سواء كان هؤلاء المسؤولون من الكبار الذين يطلق عليهم “النمور” أو من الصغار الذين يسميهم بـ “الذباب”.