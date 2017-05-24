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شرطة بريطانيا: الجيش سيحرس المواقع المهمة في لندن
الشرطة البريطانية ‎

شرطة بريطانيا: الجيش سيحرس المواقع المهمة في لندن

2017-05-24 10:04:07
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قالت الشرطة البريطانية إنها زادت عدد رجال الشرطة في شوارع لندن وستنشر الجيش لحراسة المواقع المهمة بما في ذلك قصر بكنجهام وداونينج ستريت في أعقاب الهجوم الانتحاري في مانشستر الذي راح ضحيته 22 شخصا.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الثلاثاء إن مستوى التهديد حاليا “حرج” مما يعني أن من المحتمل وقوع هجوم وشيك وإن الجنود سينتشرون للحيلولة دون المزيد من الهجمات.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الأربعاء “سيعمل الجيش تحت هيكل قيادة جهاز شرطة متروبوليتان لتوفير حراسة مسلحة ثابتة عند المواقع المهمة.

“ويشمل هذا قصر بكنجهام وداونينج ستريت والسفارات وقصر وستمنستر. سيتيح هذا لرجال الشرطة المسلحين القيام بدوريات”.

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