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قناة العربية تبث تسجيلاً صوتيًا لأمير قطر السابق يهاجم فيه السعودية
الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة قطر

قناة العربية تبث تسجيلاً صوتيًا لأمير قطر السابق يهاجم فيه السعودية

2017-05-24 10:12:26
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بثت قناة العربية تسجيلاً صوتياً للأمير حمد بن خليفة أمير قطر السابق، يتحدث خلاله إلى الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى، ومهاجمًا المملكة العربية السعودية ومتهما نظام الحكم بالفساد: “والله نحن بالنسبة لنا هذا نظام فاسد وهذا نظام أذل مكة والمدينة والله ليس لأنهم اختلفوا مع القذافى أو من هؤلاء هم الذين أذلونا شوف تاريخ العرب.. هم دائمًا يطعنون فى الخلف” - حسب قوله.


قناة العربية تبث تسجيلا صوتيا لأمير قطر السابق... من طرف youm7

وكانت قد أثارت تصريحات تميم بن حمد أمير قطر، المثيرة للفتنة وإعلانه بوضوح قوة علاقته بإسرائيل، وفى نفس الوقت تأكيده إن حماس الممثل الشرعى للفلسطينيين، واعترافه بتوتر العلاقات مع إدارة ترامب، هجوم حاد من المدونين فى كافة أنحاء الوطن العربي بصفة عامة والخليج بصفة خاصة.

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