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«المرور»: الانتهاء من إصلاحات «المحور»
|S|الطريق الدائري المحور سيارة مرور

«المرور»: الانتهاء من إصلاحات «المحور»

2017-05-24 10:02:20

أكد الرائد ياسر محي الدين، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وجود كثافات على كافة المحاور والطرق الرئيسية للبلاد، خلال فترة الذروة الصباحية، نافياً وجود أي حوادث أو أعطال على الطرق، ومؤكدا انتظام حركة السير على الطرق، وتواجد الضباط مع توفير كافة الخدمات المرورية لتيسيير الحركة.

وأشار “محي الدين”، خلال مداخلة لبرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم الانتهاء من إصلاحات المحور في الاتجاه القادم من لبنان ومتجه إلى أكتوبر، مُوضحا أن الطريق يعمل بكامل طاقته، ويتم العمل على الاصلاحات الاتجاه الآخر.

ونوه “مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور”، إلى الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري، في مناطق نفق السلام والمتجه إلى المرجع، مُشيرًا إلى أن تحكيم عدد الحارات يتسبب في الازدحام المروري، بالإضافة إلى بعض الكثافات على محور أكتوبر القاهرة أعلى رمسيس والمالية، موجها جميع سائقي المركبات، بالاتصال بأرقام الاغاثه المرورية والشكاوى (01221110000).

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