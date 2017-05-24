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أوامر تركية باعتقال موظفين في بلدية أنقرة ووزارتين
الشرطة التركية

أوامر تركية باعتقال موظفين في بلدية أنقرة ووزارتين

2017-05-24 09:56:07
متابعات

قالت قناة “سي.إن.إن ترك” اليوم الأربعاء إن السلطات التركية أمرت باعتقال 139 من موظفي بلدية أنقرة ووزارتين في إطار تحقيق يستهدف أنصار فتح الله جولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو تموز.

وأضافت أن مذكرات اعتقال صدرت بحق 60 موظفا في مجلس مدينة أنقرة و19 من مجالس محلية أخرى و30 موظفا في وزارة التنمية و30 من وزارة التعليم.

وينفي جولن أي دور له في الانقلاب الفاشل.

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