أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أنه سيناقش خلال لقاء يعقد قريبا مع كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عدة موضوعات من بينها التشريعات المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي المنتظر صدورها.

وقال سلامة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن اللقاء سيتطرق إلى التشريعات والقوانين وتدريب الصحفيين، معربا عن اعتقاده بضرورة اتساع مجال التعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين.

وأضاف أنه سيناقش مع رئيس الهيئة صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين من خلال النقابة، وليس من خلال المؤسسات، موضحا أن بدل التدريب والتكنولوجيا يصرف للعاملين في الصحف القومية من خلال صحفهم، بينما يصرف للعاملين في الصحف الخاصة والحزبية من خلال النقابة، وأنه سيبحث مع رئيس الهيئة توحيد صرف البدل من النقابة لجميع الصحفيين.

وفيما يتعلق بوضع معايير اختيار رؤساء تحرير ومجالس ادارات الصحف القومية الجاري منذ فترة، والمقترحات حول الخيارات التي يتم بحثها تمهيدا للإعلان عنها قريبا من جانب الهيئة، قال النقيب : إذا طرح ذلك الأمر سيكون جيدا، وإن كانت هناك دعوة لمناقشة هذا الموضوع فالمنوط بإعلانها هُو رئيس الهيئة الوطنية الكاتب الصحفي كرم جبر.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر قد أكد الخميس الماضي أنه سيعقد عددا من الاجتماعات قريبا مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين وغيرهما من ممثلي الجهات المعنية بالصحافة، وذلك إثر لقائه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء.

وأوضح أن سلسلة اللقاءات تستهدف استكمال المراحل النهائية لمشروع إصلاح المؤسسات القومية بما يشمل البرامج التدريبية وبحث مشاكل كافة العاملين والتشاور حول مقترحات هذه الجهات وإعلانها، والتي تحمل خطوات محددة يجري تنفيذها الفترة المقبلة، لخلق بيئة صحية للعاملين بهذه المؤسسات، والنهوض بمستواها، وإيجاد حلول لمشاكلها بما يحدث ارتياحًا وقبولًا لدى جميع العاملين فيها، إضافة إلى تنفيذ معايير اختيار القيادات الصحفية الجديدة بشفافية تامة لتحقيق الأهداف الكبيرة الملقاة على عاتق المؤسسات الصحفية القومية.‎

وفيما يتعلق بوضع معايير اختيار رؤساء تحرير ومجالس ادارات الصحف القومية الجاري منذ فترة، والمقترحات حول الخيارات التي يتم بحثها تمهيدا للإعلان عنها قريبا من جانب الهيئة، قال النقيب : إذا طرح ذلك الأمر سيكون جيدا، وإن كانت هناك دعوة لمناقشة هذا الموضوع فالمنوط بإعلانها هُو رئيس الهيئة الوطنية الكاتب الصحفي كرم جبر.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر قد أكد الخميس الماضي أنه سيعقد عددا من الاجتماعات قريبا مع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وعبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين وغيرهما من ممثلي الجهات المعنية بالصحافة، وذلك إثر لقائه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء.

وأوضح أن سلسلة اللقاءات تستهدف استكمال المراحل النهائية لمشروع إصلاح المؤسسات القومية بما يشمل البرامج التدريبية وبحث مشاكل كافة العاملين والتشاور حول مقترحات هذه الجهات وإعلانها، والتي تحمل خطوات محددة يجري تنفيذها الفترة المقبلة، لخلق بيئة صحية للعاملين بهذه المؤسسات، والنهوض بمستواها، وإيجاد حلول لمشاكلها بما يحدث ارتياحًا وقبولًا لدى جميع العاملين فيها، إضافة إلى تنفيذ معايير اختيار القيادات الصحفية الجديدة بشفافية تامة لتحقيق الأهداف الكبيرة الملقاة على عاتق المؤسسات الصحفية القومية.