أعلن أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي “وادي دجلة” عن بدء دراسته للحصول على رخصته التدريبية “A” من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، موجها الشكر لنادي “وادي دجلة” لسماحهم له بالقيام بدراسته.

وقال “ميدو” في تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “في الطريق لأول يوم في فصل جديد في مشوار الرخص التدريبية A من الويفا. شكرا وادي دجله علي سماحهم لي بالقيام بدراساتي في هذا الوقت من الموسم!!”.