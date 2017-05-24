 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 10:12 صباحاً
روابط سريعة
«ميدو» يبدأ «فصل جديد» في مسيرته التدريبية
أحمد حسام
أحمد حسام "ميدو" - المدير الفني لنادي "وادي دجلة"

«ميدو» يبدأ «فصل جديد» في مسيرته التدريبية

2017-05-24 09:57:14
محيط - خالد الريس

أعلن أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي “وادي دجلة” عن بدء دراسته للحصول على رخصته التدريبية “A” من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، موجها الشكر لنادي “وادي دجلة” لسماحهم له بالقيام بدراسته.
وقال “ميدو” في تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “في الطريق لأول يوم في فصل جديد في مشوار الرخص التدريبية A من الويفا. شكرا وادي دجله علي سماحهم لي بالقيام بدراساتي في هذا الوقت من الموسم!!”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3