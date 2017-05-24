وزيرة الاستثمار تبحث مع مدير البنك الدولي حصول مصر على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار2017-05-24 09:52:16
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع أسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك الدولي في مصر، وذلك بمقر الوزارة.
وناقش الجانبان دعم عدد من المشروعات التنموية، منها مساهمة البنك الدولي في دعم مشروع جديد خاص بتمكين المرأة المصرية، وكذلك إجراءات حصول مصر على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية، إضافة إلى اجراءات دعم البنك الدولي للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وأكدت نصر أن الوزارة تعمل على دعم مشروع لتطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، في إطار الأولوية التي تعطيها الدولة للتعليم خلال الفترة الحالية.
وأوضحت أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكي يساهم القطاع الخاص في القيام بمشروعات في البنية الأساسية، مؤكدة على أهمية العمل على زيادة الدعم للمرأة.
واتفق الجانبان على زيارة بعثة من البنك لمصر في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، لدعم خطوات الوزارة في إعداد الخريطة الاستثمارية لمصر وجذب مزيد من الاستثمارت الأجنبية، ودفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى قيام البنك بتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، بالإضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة.
وأعرب أسعد عالم عن تفاؤل البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مؤكدا على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع خاصة في مجال البنية الأساسية، مشيرا إلى أن مصر في وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت عالم إلى أن البنك الدولي يرغب في التعاون مع الحكومة المصرية في تطوير التعليم، كما أكد على دعم البنك الدولي لمشروع الصرف الصحى، مشيدا بجهود الحكومة فى الإجراءات التى اتخذت في تنفيذ هذا المشروع بشكل جيد، مما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين.
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