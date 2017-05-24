سحر نصر : إجراءات لتحسين مركز مصر بالتقارير الدولية ولتشجيع الاستثمار2017-05-24 09:51:08
أصدرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك بهدف تحسين مركز مصر في التقارير التقارير ولتشجيع الاستثمار في مصر.
نص القرار على أن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالي، “ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ (21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل”.
وفي بيان للوزارة اليوم ، أوضحت الوزيرة أن التعديل يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من أثر إيجابي على تشجيع و جذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، مشيرة إلى أنه من الإصلاحات المطلوبة ألا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة وانعقاد اجتماع الجمعية عن (21) يوما على الأقل، حيث أن المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بمصر حددت المدة بـ (15) يوما.
وذكرت الوزيرة أن تعديل المادة (203) سيؤدي إلى منح مصر تقدما في ترتيب مؤشر سهولة الاعمال، كما يأتى في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وكذلك العمل على تحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي والمتضمن لعشرة مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تمت إحالة مقترح متكامل بتعديلات قانون الشركات الحالي الى مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 1981، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا لتطوير البنية التشريعية و التنفيذية لمناخ الأعمال في مصر.
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