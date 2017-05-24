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مقتل وإصابة 5 من رجال الشرطة الكينية إثر انفجار قرب الحدود الصومالية
الشرطة الكينية

مقتل وإصابة 5 من رجال الشرطة الكينية إثر انفجار قرب الحدود الصومالية

2017-05-24 09:49:25
أ ش أ

أعلن مسئول كيني بارز اليوم الأربعاء مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة إثنين آخرين بجروح، وذلك جراء انفجار قنبلة يدوية الصنع عند مرور العربة التي كانت تقلهم بالقرب من الحدود مع الصومال.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن المنسق الإقليمي للشمال الشرقي محمود صالح قوله إن عربة الشرطة كانت في طريقها من موقع للشرطة بمنطقة “كولا” إلى بلدة “ليبوي” الحدودية، مضيفا أن ثلاثة آخرين من رجال الشرطة لم يصبوا بأذى خلال هذا الانفجار.

يأتي هذا الحادث بعد مرور يوم واحد من إعلان رئيس الشرطة جوزيف بوينيت عن تصعيد حركة “الشباب” المسلحة لهجماتها على كينيا.

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