صرح سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة بأن الاجتماع الرابع للجنة المصرية-البيلاروسية المشتركة المعنية بالتجارة للتجارة التي تبدأ اليوم الأربعاء في مينسك ولمدة يومين ستتناول بالبحث تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الصناعي والموارد المائية والتعليم والسياحة والرياضة.

وقال - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه من المتوقع التوقيع علي اتفاقيات في مجالي الاستثمار والصناعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلي عقد اجتماع بين ممثلي اتحاد الغرف التجارية المصرية ونظيرتها البيلاروسية ودوائر الأعمال المصرية والبيلاروسية .

وأضاف إنه من المقرر أن يعقد الوفد المصري لقاءات مع نائب رئيس الوزراء البيلاروسي فلاديمير سيماشكو ووزير الخارجية فلاديمير مكي ووزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة فلاديمير كولتوفيتش ورئيس هيئة رئاسة الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا فلاديمير غوساكوف فضلا عن زيارة شركة أوجسك “أمكودور” وشركة أوجسك “بيلكومونماش” ومعرض صناعي دولي “تيكنوبروم.”“

وتابع قائلا ” إن وزير النقل هشام عرفات سيجري مباحثات في مينسك مع قيادات وزارة النقل البيلاروسية ” ، وأضاف إنه سيتم تنظيم زيارة لمنشآت السكك الحديدية البيلاروسية بهدف التعرف علي التجربة البيلاروسية والتكنولوجيات في مجال السكك الحديدية.