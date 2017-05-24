أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من مساعدات برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 1.737 مليون أسرة حتى الآن ، ومتوسط الأسرة 5 أفراد ، لافتة إلى أن الوزراة لديها قاعدة بيانات كاملة عن هؤلاء الأسر ، و حوالي 238 ألف أسرة من المستفيدين من البرنامج ليس لديهم وصلات مياه شرب و 198 ألف منزل بدون أسقف ، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لترميم هذه المنازل للأسر الفقيرة ، وهو ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية بدعم من الحكومة.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها لحضور توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان لإعلان المرحلة الثانية لمشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا بقيمة 100 مليون جنيه ، بالتعاون مع جمعية الأورمان لتطوير وتنمية 3200 منزلًا في 106 قرى ضمن القرى الأكثر احتياجا، مشيدة بدور الصندوق والجمعية في تنمية وتطوير القرى ورفع العبء عن الفقراء ، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ومحمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر والدكتور هشام شريف وزير التنمية المحلية والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والمهندس حسام القباني رئيس جمعية الأورمان واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وأضافت الوزيرة - خلال توقيع البروتوكول - إنه سيتم زيادة التمويل المخصص للدعم النقدي ” تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي ” للأسر الفقيرة من 7 مليارات إلى أكثر من 15 مليار جنيه في موزانة العام المقبل ، إضافة إلى مراجعة بيانات المستفيدين من معاش الضمان ، والتأكد من استحقاقهم للمساعدات واستبعاد غبر المستحقين ، وضم الفئات المستهدفة من الأسر الأولى بالرعاية ، لافتا إلى أن المساعدات لن تقضي على الفقر وإنما هي لحماية الأسر الأولى بالرعاية وأن العمل هو الطريق للخروج من دائرة الفقر.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة داعمة ومساندة للمجتمع المدني في كافة المشروعات التي يقوم بها، مشيرا إلى أن تلك المشروعات هي في الأساس واجب الدولة ، ولكن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة فإننا نحتاج لمساندة المجتمع المدني.

كما أشارت الوزيرة إلى أن إطلاق البنك المركزي مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة يعد خطوة جيدة وأن هناك 752 جمعية مرخصة من هيئة الرقابة المالية ويقومون بإقراض ما يقرب من 2 مليون مواطن بقيمة 4 مليارات جنيه في الوقت الذي يوجد من 10 إلى 11 مليون مواطن يحتاجون لمثل هذه القروض لتمويل المشروعات الصغيرة.

من جانبه أكد محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن الصندوق يمثل 90 مليون مواطن ، حيث يعد من الناس للناس، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تعاون الصندوق مع الجمعيات الفعالة لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات .

وأضاف أنه لضمان استمرارية الصندوق تم إنشاء شركة تحيا مصر القابضة والتي أنشأت أكبر شركة للايجار التمويلي ، كما تم إنشاء شركة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بقيمة 170 مليون جنيه وشراكة للإدارة التعليمية ، لافتا إلى أن مصر شهدت إنجازا كبيرا في مجال الصحة ، حيث تم علاج ما يقرب من مليون مريض من فيروس سي ، وخلال عام وشهرين تحولت مصر من دولة ينتشر بها فيرس سى إلى دولة تنتج حاليا الدواء وتصدرة للخارج .

كما أشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن استراتيجية الصندوق قائمة على توفير أجود أنواع الخدمات لمفردات الحياة الكريمة، بحيث يكون اسم الصندوق على هذه المنازل بشكل يليق بكل متبرع أعطى أمولًا لصندوق تحيا مصر، مشددًا على أنه يتابع بكل دقة كل مراحل التنفيذ ، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة، حتى يتم تسلم المنازل للمستفيدين على أكمل وجه.