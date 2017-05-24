يعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، مع المستشار النمساوي، كريستيان كيرن، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر، أن يلتقي السيسي وكيرن، اليوم، في قصر الاتحادية، لبحث التعاون المشترك.