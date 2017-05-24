قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن حديث النائب أبو المعاطى مصطفى، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تأجيل رفع أسعار الكهرباء وزيادة الحد الأدنى للأجور قد يكون توقيته غير مناسب، كان من الممكن أن يتحدث داخل البرلمان ويطالب بعدم رفع الأسعار خلال هذه الفترة.

وأوضح «الإبراشي»، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم» أن الرئيس عبد الفتاح تحدث معه بحدة قائلا: «اهتم بالأمور قبل ما تتحدث»، وربما كان ذلك بسبب أن الرئيس كان يفتتح بعض المشروعات.

وعرض الإبراشي تصريحات لهذا النائب، واتهم فيها الأديب نجيب محفوظ بالإباحية خلال الفترة الأخيرة.