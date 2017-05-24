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بالفيديو.. ميلانيا ترامب ترتدي الحجاب أثناء زيارة الفاتيكان
البيت الابيض ينشر اول صورة رسمية لميلانيا ترامب

بالفيديو.. ميلانيا ترامب ترتدي الحجاب أثناء زيارة الفاتيكان

2017-05-24 09:40:58
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نشرت قناة «روسيا اليوم» مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، لمراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفاتيكان.

وأظهر المقطع ارتداء زوجة ترامب “ميلانيا” غطاء للرأس، أسود اللون احتشامًا أمام بابا الفاتيكان فرنسيس.

والفاتيكان هي ثالث دولة يزورها الرئيس الأمريكي بعد المملكة العربية السعودية وإسرائيل ضمن جولته الخارجية الأولى منذ توليه الرئاسة.

يُذكر أن ميلانيا ترامب لم تقم بارتداء الحجاب في السعودية واكتفت مع ابنة الرئيس الأمريكي “إيفانكا” بالملابس المحتشمة.

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