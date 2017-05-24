صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي يوم الثلاثاء بإن أوبك ما زالت تدرس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط لمدة ستة أم تسعة أشهر.

وأضاف قائلا: “سنستمع إلى محللين من المنظمة… نحتاج إلى التفكير ستة أشهر أم تسعة أشهر”. وسئل عما إذا كانت التخفيضات يجب أن تمدد لمدة 12 شهرًا فقال “دعونا لا نتطرق إلى ذلك”.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم الخميس لتقرر سياسة الإنتاج بعد يونيو .