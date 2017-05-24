المرصد السوري: قصف واشتباكات بين قوات النظام والمعارضة في حي جوبر شرق دمشق ودرعا2017-05-24 09:44:31
أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ، مقره لندن، اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومسلحي المعارضة في حي جوبر شرق دمشق وسط قصف متبادل بين الطرفين.
وأضاف المرصد “مقره لندن” ـ حسبما أفادت قناة “الحرة” الاخبارية اليوم الأربعاء ـ أن مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة درعا تعرضت لقصف من القوات النظامية وسط استمرار الاشتباكات بين الطرفين في حي المنشية.
ويأتي هذا في وقت أفاد فيه المرصد السوري بأن الجيش السوري تمكن من توسيع نطاق سيطرته في ريف حمص الجنوبي الشرقي بعد استعادته سد القريتين وعدد من المرتفعات في ريف حمص الجنوبي الشرقي.
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