أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان ، أنه هناك تنسيق بين رؤساء المدن الجديدة ومديريات الوزارات المختلفة لإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الرمضانية مثل فتح منافذ السلع والمسابقات الثقافية والأمسيات الدينية.

وأشار يونس من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، إلى أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أمر بزيادة عدد منافذ السلع التموينية لمجابهة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه هناك تنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتزويد المنافذ بالسلع.

وفي سياق أخر، أعلن أن المشروعات التي تقام في مدينة “6 أكتوبر” بقيمة 33 مليار جنيه، موضحا أن الوزارة تشهد طفرة في أدائها بسبب تمكين الشباب ببعض المناصب.