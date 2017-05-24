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أول فيديو للطفل "يوسف" من داخل العناية المركزة
الطفل يوسف

أول فيديو للطفل "يوسف" من داخل العناية المركزة

2017-05-24 09:44:41
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عرضت الإعلامية ريهام سعيد، من خلال برنامج “صبايا الخير” ، مقطع فيديو للطفل يوسف الذي أصيب بطلق ناري بمنطقة الحصري بمحافظة 6 أكتوبر ، من داخل العناية المركزة.
وظهر “يوسف” في الفيديو وهو في غيبوبة كاملة وحوله عدد من أصدقائه الذين لم يفارقوه لحظة، داعيين له أن يفوق من الغيوبة ويعود لهم مرة أخرى.



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