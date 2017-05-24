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فتاة: أبويا بيهددني علشان أتجوز مسيار
الاعلامي محمد الغيطي

فتاة: أبويا بيهددني علشان أتجوز مسيار

2017-05-24 09:44:27
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كشفت فتاة تدعى نهال معاذ، أن والدها أجبرها على توقيع 40 إيصال أمانة، وقص شعرها، ثم وثقها بجنزير حديدي؛ لرفضها زواج المسيار.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم»، تقديم الإعلامي محمد الغيطي، المذاع على فضائية «LTC»: «والدي حاول إجباري على الزواج بالإكراه من شخص للنصب عليه، والاستيلاء على أمواله، وبيهددني بسكب مية نار لتشويه وجهي».

وأضافت: «أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنقاذي من تهديد والدي، وأنا تركت المنزل وهربت وأعيش في مكان لا يعلم عنه أحد شيئا، وتقدمت ببلاغ لقسم شرطة الدخيلة وضابط المباحث رفض تحرير المحضر وقال لي: ده أبوكِ عايزاني أعمله إيه».



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