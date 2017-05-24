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رئيس الوزراء يستقبل اليوم المستشار النمساوي
شريف اسماعيل‎

رئيس الوزراء يستقبل اليوم المستشار النمساوي

2017-05-24 08:49:35

يستقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، اليوم الأربعاء، المستشار النمساوي كريستيان كيرن ؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي.

ويتناول اللقاء تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة.

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