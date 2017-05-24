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استمرار البحث عن المفقودين بعد حادث تحطم حافلة بولاية هندية
حادث سير في الهند

استمرار البحث عن المفقودين بعد حادث تحطم حافلة بولاية هندية

2017-05-24 08:43:46
أ ش أ

أفادت وسائل إعلام هندية اليوم الأربعاء بأن عمليات البحث عن عدد من المفقودين بعد حادث تحطم حافلة في ولاية “أوتاراخاند” مازالت جارية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الحادث الذي وقع في منطقة “داراسو” عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة قد تسبب في مقتل 21 شخصا وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت الشبكة البريطانية أن الحافلة التي سقطت في أكبر روافد نهر “الغانج” كانت تقل مواطني ولاية “ماديا براديش” العائدين من زيارة أماكن مقدسة.

وتعهدت سلطات ولاية “ماديا براديش” بدفع 200 ألف روبية تعويضات إلى ذوي الضحايا.

يشار إلى أن سوء حالة الطرق في الهند يؤدي كل عام إلى وفاة أكثر من 200 ألف شخص في حوادث سير، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

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